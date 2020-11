vor 32 Min.

Ederheim: Mann sägt sich trotz Schutzkleidung ins Bein

Die Polizei berichtet von einem Arbeitsunfall in Ederheim

Ein Mann entastet in Ederheim einen Baum und rutscht mit der Säge ab. Warum er sich trotz Schutzkleidung verletzt.

Ein 51-jähriger Mann hat sich am Mittwochvormittag ins Bein gesägt. Wie die Polizei berichtet, entastete der Mann einen Baum im Ederheimer Wald und rutschte dabei mit der Säge ab. Trotz Schutzkleidung schnitt er sich in den Unterschenkel und musste ärztlich versorgt werden. Die Säge war an die Naht der Schutzhose geraten und hatte diese durchschnitten. RN

