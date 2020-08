vor 18 Min.

Ehepaar aus Untermagerbein ist seit 70 Jahren verheiratet

Plus Liselotte und Hans Gunkel aus Untermagerbein sind 91 und 95 Jahre alt. Am Mittwoch feiern sie ihren 70. Hochzeitstag. Das ist ihr Rezept für eine lange Ehe.

Von Pauline Herrle

Einen Hochzeitstag, wie ihn Liselotte und Hans Gunkel in Untermagerbein feiern können, gibt es nicht alle Tage. Die beiden sind 70 Jahre glücklich verheiratet und begehen damit die Gnadenhochzeit.

Das Jubelpaar lernt sich 1948 kennen. Hans Gunkel, der drei Jahre Offizier war, ist gerade Lehrer in Oppertshofen. Liselotte Gunkel – gebürtig aus Oppertshofen – besucht ein Internat in Augsburg, wo sie eine Ausbildung zur Erzieherin absolviert und nur am Wochenende heimkommt. Beide sind sich schnell einig, einen gemeinsamen Lebensweg beschreiten zu wollen, erzählen sie. Deshalb steht im Sommer 1950 die große Hochzeit der beiden an. Natürlich in den Ferien, denn „ein guter Lehrer heiratet oder stirbt nur in den Ferien“, sagt Hans Gunkel und lacht. Zur damaligen Nachkriegszeit sind die Umstände für eine Hochzeit nicht besonders feierlich, schildern die beiden. Dennoch wird ein Fest im Schulsaal in Oppertshofen ausgerichtet. Liselotte Gunkel ist vier Jahre jünger als ihr Mann – damals sind sie 21 und 25 Jahre alt.

Zwei Söhne gehen aus der Ehe hervor

1954 erhält Hans Gunkel eine Stelle an der Einklassenschule in Untermagerbein, weshalb das junge Paar dorthin zieht. Sie bewohnen zunächst eine Wohnung im Schulhaus, bis sie sich entschließen, ein eigenes Haus zu bauen, erzählt Liselotte Gunkel. Zwei Söhne gehen aus der Ehe hervor. Während sich Liselotte Gunkel um den Haushalt, die Kinder und ihre Mutter kümmert, wird Hans Gunkel 1967 in Mönchsdeggingen als Konrektor, 1975 als Leiter der Schule in Tapfheim und ab 1978 als Rektor der Gesamtschule Mönchsdeggingen eingesetzt. Neben seinem Amt engagiert er sich viel im Dorf, unter anderem in der Kirchengemeinde, dem Posaunenchor oder dem Gemeinderat. Dabei habe ihm seine Frau immer den Rücken freigehalten, sagt Hans Gunkel. Sie besitzen ein Motorrad mit Beiwagen für kleinere Ausflüge und fahren oft in den Urlaub; an die Ostsee mit den Kindern, später zu zweit nach Kärnten oder Südtirol – natürlich nur in den Ferien.

Heute leben die beiden – 91 und 95 Jahre alt – immer noch glücklich in Untermagerbein. Mittlerweile haben sie sechs Enkel und zwei Urenkel. Vor vier Jahren wird der Gesundheitszustand von Hans Gunkel schlechter und seine Frau übernimmt – trotz ihres fast ebenso hohen Alters – seine Pflege. „Ohne sie ist mein Leben nicht mehr lebenswert“, sagt Hans Gunkel.

Das Rezept für eine lange Ehe

Im August dieses Jahres steht die Gnadenhochzeit an. Da die beiden schon mehrere Ehejubiläen wie die Eiserne oder die Goldene Hochzeit groß gefeiert haben, soll dieses Fest im kleinen Rahmen stattfinden. Eine Feier zu Hause mit den Kindern, Enkeln und Urenkeln – auch ein Gottesdienst wird abgehalten.

Das Rezept, um ein solch besonderes Fest feiern zu können? Eine optimistische Lebenseinstellung, ein gutes familiäre Umfeld, aber auch das schöne Leben in der Dorfgemeinschaft, betonen die beiden.

