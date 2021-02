vor 6 Min.

Eine Viertelmillion für Sport und Freizeit in Nördlingen

Plus Die Stadt Nördlingen nimmt auch in finanziell schwierigen Zeiten viel Geld in die Hand, um Gebäude und Anlagen in Schuss zu halten. Nicht alles, was investiert wird, sieht man auf den ersten Blick.

Von Robert Milde

Wir haben die Hoffnung ja noch nicht aufgegeben, dass in absehbarer Zeit gemeinsames Sporttreiben wieder möglich sein wird. Ganz selbstverständlich werden wir dann saubere Umkleiden erwarten, ausreichend Licht und Wärme bei unserem sportlichen Tun, heißes Wasser beim Duschen. Doch ein Blick in den Nördlinger Haushaltsplan verrät, dass diese Voraussetzungen alles andere als selbstverständlich sind. Und vor allem nicht kostenlos.

Für die Sportstätten in Nördlingen und den Stadtteilen ist in der Stadtverwaltung das Liegenschaftsamt verantwortlich, dessen Leiter seit vielen Jahren Karl Stempfle ist. Zu den Sport- und Freizeitanlagen in seinem Zuständigkeitsbereich gehören als das mit Abstand größte Projekt der Rieser Sportpark, die Sportanlagen Berger Wiese (genutzt vor allem vom Deutschen Alpenverein und vom SV Kleinerdlingen) und Nähermemmingen, der Eisplatz (der auch in diesem Winter eher wenig Arbeit machte), die Minigolf- und Boule-Anlage am Berger Tor, das Scharlachgelände auf der Kaiserwiese, der Funpark und Skaterplatz im Rieser Sportpark, Turnhalle und Sportplatz an der Augsburger Straße, die Sporthalle Gerhart-Hauptmann-Straße inklusive Hallenbad, die Turnhalle Löpsingen, die Tennishalle Nördlingen, das Freibad Marienhöhe, die Kneippanlage Lederergasse, der Goldbachsaal in Baldingen, die Stockschützenbahn auf der Kaiserwiese und der Badeweiher in Schmähingen. Gerade Letzterer ist im vergangenen Corona-Jahr als Geheimtipp wieder verstärkt ins Bewusstsein der Kernstadt-Bürger gerückt, weil im Freibad Marienhöhe das Baden quasi nur im Schichtbetrieb möglich war. Zuletzt wurde im Schmähinger Kiosk das Dach neu gedeckt und die Küche saniert, heuer wird die WC-Anlage erneuert. 35000 Euro sind dafür im städtischen Haushalt eingeplant.

Gemeindezentrum ist ein Schmuckstück geworden

Zu den Sportstätten zählt auch noch das Gemeindezentrum Kleinerdlingen, das bei den Ausgaben für den Gebäudeunterhalt heuer aber nicht auftaucht. Der Grund: Es ist grundlegend saniert worden und der Aufwand dafür taucht in den Investitionen des Vermögenshaushalts auf. Stempfle freut sich auf die voraussichtlich im März anstehende Wiedereröffnung: „Es ist ein richtiges Schmuckstück geworden.“ Das Gemeindezentrum wird vor allem von der Ju-Jutsu-Abteilung des TSV Nördlingen für ihr Training genutzt.

„Alles neu“ heißt es also in Kleinerdlingen, in anderen Sportstätten stehen Verschönerungsmaßnahmen an. Im Vereinsheim Berger Wiese, vom Deutschen Alpenverein angemietet und grundlegend umgebaut, wird die Erneuerung des Flachdaches fortgesetzt, wofür 80000 Euro im Haushalt vorgesehen sind. Zuletzt ist dort die Heizungsanlage von Öl auf Gas umgestellt worden; es war das letzte Gebäude in der Obhut der Stadt, das noch mit Öl beheizt wurde. In der Schillerhalle kosten die Reinigung der Lüftungsanlage und der Einbau von Revisionsschächten 35000 Euro, im Freibad Marienhöhe die Erneuerung des Sprungturms rund 60000 Euro. Im Rieser Sportpark müssen vor allem sämtliche Holzaußenflächen der Hermann-Keßler-Halle und des Gerd-Müller-Stadions neu gestrichen werden, was etwa 85000 Euro verschlingen wird. Für Absturzsicherungen auf den Dächern sind 5000 Euro vorgesehen, für die Erneuerung der Notstromversorgung 6000 Euro. Apropos Notstrom: Für viele Spezialanlagen im Sportpark wie Lüftung, Brandmelder, Heizung, Trennvorhänge, Lift für Personen mit Handicap, Brandschutztürenautomatik, Feuerlöscher, Turngeräte oder eben die Notstromanlage hat die Stadt Wartungsverträge mit externen Firmen, die sich zu circa 22000 Euro summieren.

Nicht immer muss es übrigens auf den städtischen Sportanlagen größer und schöner werden. Die TSV-Stockschützen haben zwar 2019 auf der Kaiserwiese für rund 17000 Euro ein neues Flutlicht bekommen, aber auch auf eine Bahn verzichtet, was der Mess’ zugutekommen soll. Umgesetzt worden ist dieser Deal bislang nicht: 2020 ist das Volksfest wegen der Corona-Pandemie ausgefallen und auch heuer ist mit einer Mess’ in der gewohnten Größe auf der Kaiserwiese nicht zu rechnen.

Etwa 160 Gebäude und Anlagen sind im städtischen Haushalt verzeichnet, für deren Bauunterhalt sind 1,2 Millionen Euro vorgesehen. 250000 Euro entfallen auf Sport und Freizeit, schätzt Stempfle. Auch in finanziell schwierigen Zeiten.

Alles andere als selbstverständlich.

