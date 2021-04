Entflohener Jungbulle bei Ederheim

Bei Ederheim gefährdet ein Jungbulle den Straßenverkehr. Das Tier wird von einem Jäger erlegt.

Am Karsamstag ist einer Streifenbesatzung der Nördlinger Polizei zwischen Ederheim und Christgarten ein entlaufener Jungbulle gemeldet worden. Das Tier flüchtete von einer eingezäunten Weidefläche in ein angrenzendes Waldstück. Sämtliche Versuche, das Tier wieder einzufangen, scheiterten. Schließlich wurde im Auftrag der Tierhalterin ein Jäger hinzugezogen, welcher den Jungbullen mit einem gezielten Schuss erlegte. Dieses Vorgehen sei notwendig gewesen, so die Polizei, da der Verkehr auf der nahe gelegenen Kreisstraße von Ederheim nach Christgarten andernfalls erheblich gefährdet gewesen wäre. (pm)

