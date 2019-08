14:42 Uhr

Erinnerung an den Reformator Oettingens

Die Georg-Karg-Straße in Heroldingen erinnert an den Reformator im Herrschaftsgebiet Ludwigs XV von Oettingen-Oettingen.

Die Heroldinger waren zunächst wenig begeistert über den Namen Georg-Karg-Straße. Erst ein Vortrag änderte diese Haltung zum Namensgeber.

Von Ralf Hermann Melber

Ehe die Ortsumgehung in Richtung Oettingen 2006 nach langem Ringen und Planen fertiggestellt wurde, führte der stets zunehmende Verkehr durch das Oberdorf an Kindergarten und Kirche vorbei. Die Anlieger konnten sich 2010 über eine neue Straßendecke freuen, auch wenn diese schon wenige Jahre später durch die Sperrung des Harburger Tunnels teilweise wieder in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Bereits 1985 erfolgte die Festlegung der Heroldinger Straßennamen mit Bürgerbeteiligung. Kein Vorschlag wurde jedoch wegen seiner Schreibweise oder aus Unkenntnis zum Teil so polemisch diskutiert wie die „Georg-Karg-Straße“. Den Ausschlag zur Benennung der alten Römer- und Hauptstraße in „Georg-Karg-Straße“ gab schließlich Ernst Dettweiler, als er von Georg Karg erzählte.

Geboren 1512/13 an der Einmündung in die heutige Wörnitzstraße war dieser immerhin der Reformator im Herrschaftsgebiet Ludwigs XV. von Oettingen-Oettingen. Sein Wirken blieb nicht ohne Widerspruch, denn als oberster Superintendent des Markgrafentums Brandenburg-Ansbach rieben sich die Pfarrer von Gunzenhausen, Kitzingen und Wassertrüdingen an ihm. Disput gab es auch mit einem Ansbacher Stiftsdekan und gerade die Gnesiolutheraner hatten ihre Sorgen mit den entschiedenen Erneuerungsbemühungen des Reformators aus dem Ries. Nach Dettweilers Erläuterungen waren viele Bürger für die Georg-Karg-Straße.

Wappenzeichner musste zwischen Heroldingen und München vermitteln

Etwa 25 Jahre vorher musste Wappenzeichner Rudolf Mußgnug zwischen den entschlossenen Heroldingern und der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns in München vermitteln, als es um die heraldische Gestaltung eines Gemeindewappens ging. Dabei hatte er einen so schönen Entwurf mit den Wappen der Oettinger Grafen und den Herren von Lierheim parat. Doch der Gemeinderat war entrüstet, sodass Mußgnug schrieb: „Die Gemeinde lehnt mit Bestimmtheit jede Erinnerung an die Zeit ab, in der das Dorf unter Feudalherrschaft stand.“ Er legte den Dorfentscheidern und dem Generaldirektor unter der Mitwirkung von Ernst Dettweiler mehrere Entwürfe vor und war sichtlich bemüht, zwischen beiden Seiten zu vermitteln. Mußgnug warnte vor einem „langen Hin und Her im Verlauf der Angelegenheit“ und versprach obendrein, ein „getreuer Anwalt“ der Münchner Ansichten gegenüber den Heroldingern zu sein. Schließlich setzte sich das heutige Wappen mit der Fackel evangelischer Glaubenserneuerung und den Initialen G und K durch, obwohl der Zeichner der Meinung war: „Jetzt bereue ich es längst, dass ich den Entwurf den Beteiligten überhaupt unter die Augen gebracht habe, mir erscheint er nun nicht als Wappen, sondern wie ein Firmenzeichen eines Begräbnisinstituts.“ Offensichtlich führten heraldische Darstellung, Heroldinger Selbstbewusstsein und sicherlich auch ein Einsehen der Münchener Verantwortlichen zum endgültigen Gemeindesiegel. Georg Kargs Einfluss schlug also nicht nur zu seinen Lebzeichen Wellen.

Es wird erzählt, dass selbst an eine Martin-Luther-Straße in Heroldingen gedacht worden sei. Um aber nach dem Namen des großen Reformators, bei dem Georg Karg in Wittenberg studiert hatte, im Landkreis Donau-Ries auch nur eine Straße zu benennen, braucht es vermutlich ähnlich veranlagte Menschen wie die Heroldinger Wappeninitiatoren. Auf Straßenschildern liest man ja auch die Namen von Lessing, Schiller und Goethe. Letzterer stammte übrigens in direkter Linie vom Vater Georg Kargs ab.

