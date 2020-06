20:20 Uhr

Fahrzeuge stoßen auf der Bundesstraße 466 zusammen

Einen Unfall mit mehreren Verletzten hat es am Donnerstagabend auf der B466 bei Löpsingen gegeben. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 466 im Einsatz. An der Kreuzung bei Löpsingen wollte ein Autofahrer die Straße in Richtung Klosterzimmern queren. Ein weiteres Fahrzeug, dass vorfahrtsberechtigt unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß.

Mehrere Menschen wurden verletzt, ein Rettungshubschrauber, Krankenwagen und Feuerwehren sind im Einsatz.

Die Polizei bestätigt, dass die Bundesstraße gegen 20 Uhr womöglich noch für mindestens eine Stunde gesperrt ist. Weitere Infos folgen. (RN)

