15:19 Uhr

Folgenreicher Unfall in der Industriestraße in Nördlingen

Ein Lastwagenfahrer soll so stark abgebremst haben, dass die Ladung mit ätzendem Lack verrutschte. Die Feuerwehr muss ausrücken.

Zwei Einsätze hat die Nördlinger Feuerwehr am Mittwoch bewältigen müssen. Neben dem Feuer auf einem Feld bei Baldingen rückte eine Spezialeinheit in die Nördlinger Industriestraße aus. Ein Lastwagenfahrer bremste sein Fahrzeug so stark ab, dass die Ladung verrutschte.

Da es sich nach Auskunft von Nördlingens Feuerwehrkommandant Marco Kurz um einen ätzenden Lack handelte, wurde der Gefahrstoffzug aktiv, Einsatzkräfte sicherten die Ladung in orangen Spezialanzügen. Die Industriestraße war bis etwa 15.30 Uhr gesperrt. Vertreter des Wasserwirtschafts- und Landratsamtes mussten vor Ort den Schaden begutachten. Die Polizei ermittelt. RN

