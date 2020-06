vor 4 Min.

Fremdingen: Das Blasius ist abgeblasen

Ein Blasius-Festival wird es erst 2021 wieder in Fremdingen geben, dann in Verbindung mit dem Bezirksmusikfest. Auch der Termin steht bereits fest.

Das Blasius-Festival 2020 ist jetzt auch offiziell abgesagt. Was Karteninhaber tun sollten.

Von Peter Urban

Jetzt ist es sozusagen amtlich: Das Blasius-Festival 2020 wird definitiv nicht stattfinden. Lange haben die Blasius-Macher darauf warten müssen, jetzt sind die benötigten behördlichen Vorgaben da: Großveranstaltungen sind bis zum 31. August 2020 untersagt. Von diesen Regelungen ist natürlich auch Blasius, das vom 17. bis 19. Juli in Fremdingen hätte stattfinden sollen, betroffen.

Auf ihrer Internetseite teilen die Organisatoren „schweren Herzens“ Folgendes mit: „Gern hätten wir gemeinsam mit Euch die vierte Auflage des Blasius wieder zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht. Die Vorbereitungen wurden mit viel Herzblut und Motivation von unserem Team angegangen. Wir haben uns schon riesig auf Euch gefreut!“ Umso bedauerlicher sei es, dass es aufgrund von Covid-19 kein Festival geben könne. Aber die aktuellen Umstände ließen leider keine andere Entscheidung zu. Und weiter: „Wir hoffen, durch die Absage unseren Beitrag zu den verständlichen und wichtigen Sicherheitsmaßnahmen und zur Eindämmung des Virus leisten zu können. Die Gesundheit unserer Gäste, Bands, Vereinsmitglieder und Helfer hat für uns oberste Priorität.“

Natürlich haben sich die Verantwortlichen Gedanken über den Umgang mit bereits erworbenen Tickets gemacht. Es gibt vier verschiedene, allesamt unkomplizierte Tausch- und Rückerstattungsmöglichkeiten: den Tickettausch, also einfach die 2020er- in 2021er-Tickets umwandeln zu lassen. Dann den Tickettausch plus „Egerländer-Upgrade“, um dann zusätzlich zum normalen Tickettausch am Donnerstag, 15. Juli 2021, bei „Ernst Hutter und den Egerländern“ dabei zu sein. Drittens: Blasius-Gönner können alle werden, die ihr 20er-Ticket spenden und damit die ehrenamtliche Vereinsarbeit unterstützen. Ein exklusives Blasius-Gönner-Shirt liegt dann für 2021 bereit. Und es gibt selbstverständlich auch die Rückerstattungsmöglichkeit für alle, die 2021 verhindert sind und deshalb ihr Geld zurück wollen. Detaillierte Informationen gibt es auf der Vereinshomepage unter www.blasius.online/abwicklung-Tickets-2020/.

Parallel dazu laufen bereits die Planungen für das nächste Blasius vom 15. bis 18. Juli 2021, das in Verbindung mit dem Bezirksmusikfest zum 150-jährigen Bestehen des Musikvereins Fremdingen stattfinden wird. Dann, das hoffen wohl alle, stressfrei und völlig ohne Corona- oder sonstige Einschränkungen.

