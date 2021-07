Fremdingen

12:05 Uhr

Landfrauen erklären Kindern, wo Lebensmittel herkommen

Plus Landfrauen engagieren sich in der Bildung. Sie wollen Kindern erklären, wo Lebensmittel herkommen. Dafür besuchen Schüler einen Hof in Fremdingen.

Von Peter Urban

Kinder wissen immer seltener, wo unsere Lebensmittel herkommen, wie sie produziert werden und was alles dazugehört, um in der heutigen Zeit als Landwirt bestehen zu können. Mit dem Projekt „Landfrauen machen Schule“ vermitteln die Landfrauen bayerischen Grund- und Förderschulkindern die Wertschätzung für eine gesunde Ernährung mit regionalen und saisonalen Lebensmitteln – so auch diese Woche in Fremdingen.

