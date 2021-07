TSV Nördlingen siegt mit sieben Toren gegen Möttingen

Plus Die U23 des TSV Nördlingen bezwingt im Testspiel Möttingen deutlich. Nur in der Anfangsviertelstunde mischen die Gäste munter mit

Einen in dieser Höhe nicht erwarteten 7:0 (3:0)-Sieg landete die U23-Mannschaft des TSV Nördlingen gegen den eine Klasse tiefer spielenden TSV Möttingen. Die Treffer verteilten sich auf sieben verschiedene Torschützen.