vor 35 Min.

Grillparty in der Nördlinger Altstadt: Anzeige und Faustschläge

Polizei muss in der Nacht zum Samstag gleich zweimal aktiv werden.

Im Laufe der Nacht zum Samstag wurden bei der Polizeiinspektion Nördlingen mehrere Personen angezeigt, weil sie sich entgegen der Vorschriften nach dem Infektionsschutzgesetz in Nördlingen und Oettingen getroffen hatten. Alle Personen verstießen gegen die Vorschrift und hielten sich bei anderen Menschen – nicht Angehörigen – verbotswidrig auf.

Nach Mitternacht eskaliert ein Streitgespräch

Gegen 21 Uhr wurde am Freitagabend der Polizei Nördlingen eine private Grillparty in einem Innenhof der Altstadt gemeldet. Dort saßen sieben Personen und feierten. Die Veranstaltung wurde aufgelöst, alle Beteiligten wurden angezeigt. Wenige Stunden später, gegen ein Uhr, wurde dann eine Körperverletzung im gleichen Anwesen bei der Polizei angezeigt. Offenbar hatten – so der Polizeibericht – die Teilnehmer der Grillparty mit dem Anrufer bei der Polizei ein Streitgespräch. Der Informant, ein junger Mann aus Nördlingen, wurde von einem der Teilnehmer der Grillparty mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Er erlitt Gesichtsverletzungen und wurde ins Krankenhaus Nördlingen eingeliefert. (pm)

