vor 24 Min.

Grüne: Nico Ach möchte Landrat werden

Plus Der 38-Jährige will bei den Wahlen im kommenden Jahr gegen Amtsinhaber Stefan Rößle antreten. Wer als Bewerber für den Oberbürgermeister-Posten in Donauwörth im Gespräch ist.

Von Bernd Schied

Nico Ach soll Landratskandidat der Landkreis-Grünen werden. Entsprechende Informationen unserer Zeitung bestätigte Ach gestern in einem Telefongespräch. Es gebe dafür allerdings noch keinen offiziellen Beschluss des Kreisvorstandes, sagte der 38-jährige Vorsitzende der Grün-Sozialen-Fraktion im Kreistag. „Aber ja, es wird darauf hinauslaufen.“ Vor der offiziellen Nominierung, die für Spätherbst dieses Jahres vorgesehen sei, gebe es innerhalb der Partei noch einige interne Fragen abzustimmen.

Weiter erklärte Nico Ach, der im Hauptberuf Geschäftsführer einer mittelständischen IT-Firma ist, dass seine Kandidatur eng mit der Kreisvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Eva Lettenbauer abgestimmt sei. Zur inhaltlichen Ausrichtung wollte sich Ach zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht detailliert äußern. Dies werde er erst nach der offiziellen Nominierung tun. Allerdings sei es kein Geheimnis, dass seine Schwerpunkte unter anderem die Digitalisierung und das umfassende Thema Mobilität seien. Schmunzeln habe er müssen, als er gelesen habe, dass jetzt auch der amtierende Landrat Stefan Rößle verstärkt auf „grüne Themen“ setze. Ach: „Bisher war es meistens so, dass die Bürger sich bei Wahlen immer für das Original und nicht die Kopie entschieden haben.“ Dies werde wohl auch künftig so sein. SPD will noch war der Sommerpause entscheiden Wie berichtet, wurde Rößle Ende Mai von der Kreis-CSU für eine vierte Amtszeit nominiert. Ob die SPD im Kreis einen Bewerber aufbieten wird, ist noch offen. Unterbezirksvorsitzender Christoph Schmid geht davon aus, noch vor der Sommerpause Klarheit darüber zu haben, wie er am Rande der Aufstellungsversammlung der Harburger Bürgermeisterkandidatin Clausia Müller am vergangenen Sonntag erklärte. Neben der Landratskandidatur zeichnet sich unterdessen bei den Donauwörther Grünen mit Bezirksrat Albert Riedelsheimer ein Bewerber für die Oberbürgermeisterwahl in der Kreisstadt Donauwörth ab. Riedelsheimer bestätigte gegenüber unserer Zeitung sein Interesse an dem Amt und sagte, er könne sich eine OB-Kandidatur in seiner Heimatstadt sehr gut vorstellen. Bis es allerdings offiziell so weit sei, werde es noch Gespräche geben müssen, um Detailfragen zu klären. Als seit 2012 amtierender Stadtrat bringe er für eine Kandidatur die entsprechende kommunalpolitische Erfahrung mit und habe sich in den zurückliegenden Jahren durch seine politische Arbeit und zahlreiche Termine vor Ort einen gewissen Bekanntheitsgrad erwerben können, was bei Kommunalwahlen eine nicht unerhebliche Rolle spiele. Riedelsheimer arbeitet derzeit im Ankerzentrum Albert Riedelsheimer, Jahrgang 1966, ist gelernter Sozialpädagoge und arbeitet derzeit für die Diakonie als Asylsozialberater im Ankerzentrum auf dem Donauwörther Schellenberg. Seit 2018 sitzt er im Schwäbischen Bezirkstag. Dort ist er stellvertretender Fraktionsvorsitzender und außerdem Umweltreferent des Bezirkes Schwaben. Der Riedlinger gehört zum „Realoflügel“ der Grünen und erhofft sich dadurch auch Stimmen aus der bürgerlichen Mitte der Bevölkerung.

