Haushalt in Megesheim: Diese Projekte setzt die Gemeinde um

Die Sanierung der Gänsbachbrücke in Megesheim wird bald abgeschlossen sein. Die nächsten Projekte werden bereits umgesetzt.

Plus Im Haushalt der Gemeinde ist unter anderem Geld für ein neues Gewerbegebiet eingeplant. Welche Investitionen Megesheim noch tätigt und was Bürgermeister Kolb über die finanzielle Situation der Kommune sagt.

Von Bernd Schied

Drei Schwerpunkte kennzeichnen die Investitionen in der Gemeinde Megesheim im laufenden Jahr: die grundlegende Sanierung des Rathauses, die bereits begonnen hat, der Grunderwerb für ein Gewerbegebiet sowie der Ausbau der Straße zur örtlichen Kläranlage, wo die Abfall-Container stehen.

Zur Finanzierung der Projekte muss die Nordrieskommune keine neuen Kredite aufnehmen, sondern kann diese mit den vorhandenen Mitteln finanzieren. Von daher kann Bürgermeister Karl Kolb recht sorgenfrei auf die Abwicklung des diesjährigen Haushaltes blicken, der einstimmig vom Gemeinderat verabschiedet wurde. Das Zahlenwerk umfasst ein Gesamtvolumen von rund 2,2 Millionen Euro und liegt damit um 400.000 Euro unter dem Ansatz des Vorjahres. Auf den Verwaltungsteil entfallen 1,5 Millionen Euro, auf den Vermögensetat 662.000 Euro.

Über 300.000 Euro Schlüsselzuweisungen vom Freistaat

Für die Rathaussanierung sind 265.000 Euro eingeplant, 250.000 Euro stehen für den Grunderwerb für das Gewerbegebiet bereit und für die Verbindung zum Klärwerk plant die Gemeinde 180.000 Euro ein.

Keine zusätzlichen Belastungen gibt es für die Bürger, weil die Hebesätze der Grundsteuern A und B unverändert bleiben.

Auf der Einnahmenseite hilft erneut der Freistaat Bayern mit Schlüsselzuweisungen von 333.600 Euro. Der Anteil an der Einkommensteuer liegt bei 519.000 Euro. Die Gewerbesteuer ist in Megesheim traditionell niedrig. So beträgt der Ansatz für 2020 lediglich 50.000 Euro.

Kolb: Zufrieden mit dem Finanzgebaren Megesheims

Neben den Ausgaben für die Investitionen schlägt die Kreisumlage mit 374.000 Euro zu Buche. An Schulverbandsumlagen muss Megesheim 11.842 Euro nach Oettingen überweisen, an den eigenen Schulverband sind es 38.500 Euro. Um den Etat ausgleichen zu können, müssen aus den Rücklagen insgesamt 355.000 Euro entnommen werden. Zum Jahresende hat die Gemeinde dann immer noch 764.000 Euro auf der hohen Kante und somit eine solide Grundlage für die Projekte in den kommenden Jahren.

Bürgermeister Kolb äußerte sich denn auch zufrieden mit dem Finanzgebaren seiner Kommune. Dies zeige nicht zuletzt der zu erwartende Schuldenstand am Jahresende von 243.000 Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 300 Euro entspreche. Damit liege man deutlich unter dem bayerischen Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden. Megesheim werde auch weiterhin sparsam mit seinem Geld umgehen, ohne die notwendigen Vorhaben zu vernachlässigen, betonte Kolb. Ein Zukunftsprojekt sei die Erschließung eines neuen Baugebietes, das wegen großer Nachfrage nach Baugrund erforderlich werde. Im aktuellen Baugebiet „Kapellfeld III“ stünden noch neun Plätze zur Verfügung.

