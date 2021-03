vor 16 Min.

Heckscheibe eingeschlagen: Ist die Nördlinger Stadtmauer schuld?

Am Parkplatz beim Reimlinger Tor in Nördlingen ist ein Auto beschädigt worden.

Eine Frau parkt an der Stadtmauer in Nördlingen. Als sie zurückkommt, ist die Heckscheibe eingeschlagen und ein Stein liegt auf dem Auto.

Ein Auto ist am Dienstag, zwischen 13.30 Uhr und 15.15 Uhr in Nördlingen beschädigt worden. Eine 19-Jährige parkte ihren grünen Pkw der Marke Audi auf dem unteren Parkplatz am Reimlinger Tor. Als sie wieder zu ihrem Pkw kam, stellte sie nach Polizeiangaben fest, dass die Heckscheibe des Pkw eingeschlagen wurde.

Auf dem Dach des Pkw lag ein Stein. Da bislang unklar sei, ob die Heckscheibe mutwillig eingeschlagen wurde, oder ob sich der Stein aus der Stadtmauer löste, werden Zeugen zu dem Vorfall gebeten, sich bei der Polizei Nördlingen unter der Telefonnummer 09081/29560 zu melden. (pm)

