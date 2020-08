14:28 Uhr

Herlinstraße in Nördlingen wird Anfang September gesperrt

Grund für die Sperrung ist eine Baustelle gegenüber der Shell-Tankstelle. Die Stadt Nördlingen bittet um Verständnis.

Wegen einer Baustelle gegenüber der Shell-Tankstelle in Nördlingen muss die Herlinstraße am Dienstag, 1. September, bis längstens Mittwoch, 2. September, für den Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt werden. An der Baustelle werden die Spundwände aus dem Erdreich gezogen und deshalb ist eine Totalsperrung in der Herlinstraße für den Fahrzeugverkehr ab der Kreuzung Oskar-Mayer-Straße und ab dem Kreisverkehr Ulmer Straße notwendig.

Bereits an diesen Stellen sind Absperrbalken mit der Zusatzbeschilderung „Anlieger bis zur Baustelle frei“ angebracht, teilt die Stadt Nördlingen mit. Der überregionale Verkehr wird bereits von der Bundesstraße 466, aus Richtung Heidenheim kommend, an der Abzweigung nach Ederheim umgeleitet. Der überregionale Verkehr kann dann über Ederheim, Hürnheim zur Kreisstraße 2212 Niederaltheim und von dort über Reimlingen zur Oskar-Mayer-Straße und eben umgekehrt geführt werden. Sobald die Arbeiten beendet sind, wird der Streckenabschnitt in der Herlinstraße wieder baldmöglichst für den Fahrzeugverkehr freigegeben, teilt die Stadt Nördlingen mit. Die Stadt Nördlingen geht davon aus, dass durch die Sperrung Verkehrsbeeinträchtigungen in der Stadt zu erwarten sind und bittet um Verständnis. PM

Lesen Sie auch:

Themen folgen