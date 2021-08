Polizei warnt vor Benzin-Bettlern im Ries

Zwei Männer haben in Hohenaltheim eine 24-Jährige angesprochen und wollten von ihr Geld, weil sie angeblich kein Benzin mehr hatten.

Eine Autofahrerin (24) ist am Montag bei Hohenaltheim von zwei Männern am Straßenrand angehalten worden. Sie gaben vor, dass sie kein Benzin und Geld mehr hätten, um weiterfahren zu können. Die Polizei warnt, nicht darauf hereinzufallen: Diese Masche endet oft auch in Betrugshandlungen, da die Personen versprechen, das geforderte Geld zurückzuüberweisen, was aber nicht erfolgt. „Fahren Sie bitte weiter und geben Sie diesen Personen bitte kein Geld“, so die Polizei abschließend. (pm)

Lesen Sie dazu auch