vor 33 Min.

In Schlangenlinien unterwegs: Lkw-Fahrer unter Drogen

Eine Frau bemerkt, dass ein Lkw-Fahrer mehrmals auf die andere Fahrspur gerät und informiert die Polizei. Die Beamten suchen nach weiteren Betroffenen.

Einer aufmerksamen Verkehrsteilnehmerin ist es zu verdanken, dass am Freitagmittag ein Lkw-Fahrer, der unter Drogeneinfluss stand, aus dem Verkehr gezogen werden konnte. Die Frau fuhr auf der Bundesstraße 25 von Fremdingen in Richtung Nördlingen hinter dem Lastwagen her. Der Lkw kam hier mehrmals auf die Gegenfahrbahn und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt.

Ein Drogentest verlief nach Angaben der Polizei positiv. Deshalb wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Der Führerschein des 33-jährigen Lkw-Fahrers wurde sichergestellt. Die Spedition musste einen Ersatzfahrer beschaffen.

Zeugen, insbesondere Verkehrsteilnehmer, die von dem Lkw gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizei Nördlingen zu melden. pm

Themen Folgen