Interview

vor 18 Min.

Chef der Stadtteilliste fordert Steuervorteile auch bei Sanierungsprojekten in den Nördlinger Stadtteilen

Plus Thomas Mittring ist Fraktionsvorsitzender der Stadtteilliste im Nördlinger Stadtrat. Welcher Entwurf für das neue Hallenbad ihm am besten gefällt und was er von Kitas hält.

Von Martina Bachmann

Herr Mittring, welcher Architektenentwurf für das Nördlinger Hallenbad soll realisiert werden?

Themen folgen