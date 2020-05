vor 23 Min.

Landwirt wird bei Kontrolle handgreiflich

Das Veterinäramt hat einen Landwirt aus dem Nordries kontrolliert. Es ging um seine Tierhaltung. Gegen ihn wurden nach dem Vorfall rechtliche Schritte eingeleitet.

Das Amtsgericht Augsburg hat eigenen Angaben zufolge eine empfindliche Geldstrafe gegen einen Landwirt aus dem nördlichen Landkreis aus. Ende Februar diesen Jahres führten zwei Mitarbeiter des Veterinäramtes eine Kontrolle seiner Tierhaltung durch. Dass dabei Missstände festgestellt wurden, missfiel dem Landwirt derart, dass er gegen die beiden Kontrolleure handgreiflich geworden sein soll. Dies führte dazu, dass die Kontrolle abgebrochen werden musste, heißt es weiter.

„Gewalt gegen meine Mitarbeiter ist ein absolutes Unding und kann in keiner Weise toleriert werden“ sagt der Leiter des Veterinäramtes Dr. Thomas Kellner, dazu. Daher wurde in Abstimmung mit Landrat Stefan Rößle Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Augsburg gestellt. Das Amtsgericht in Augsburg erließ daraufhin gegen den Landwirt einen Strafbefehl in Höhe von 2000 Euro, zudem muss er die Kosten des Verfahrens tragen. (pm)

Themen folgen