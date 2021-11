Megesheim

06:00 Uhr

Welche Projekte Megesheim im kommenden Jahr angehen will

Plus Bei der Bürgerversammlung in Megesheim kommen Themen wie Mobilfunk und Bauplätze zur Sprache. Doch auch die Investitionen dieses Jahres präsentiert Bürgermeister Kolb.

Von Bernd Schied

Bürgermeister Karl Kolb macht sich Sorgen um das rege Kultur- und Vereinsleben in seiner Gemeinde. Durch die Pandemie habe in den zurückliegenden knapp zwei Jahren so gut wie keine Veranstaltung unter normalen Bedingungen stattfinden können, bedauerte der Rathauschef bei der Bürgerversammlung in der Megesheimer Turnhalle, zu der 25 Besucher gekommen sind. „Das gesellschaftliche Leben in der Gemeinde leidet sehr unter Corona. Wir sind es ansonsten gewohnt, dass bei uns das ganze Jahr über etwas los ist“, so Kolb. Wenn er in die nahe Zukunft blicke, sei ihm schon etwas bange. Man wisse nicht, wie sich alles weiterentwickle. Unabhängig davon werde sich die Gemeinde weiterentwickeln, meinte der Bürgermeister mit Blick auf das kommende Jahr. Welche Pläne hat die Gemeinde?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen