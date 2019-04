19:30 Uhr

Mehr Frauen für Politik begeistern

Petra Wagner ist Bürgermeisterin in Oettingen und sagt, dass Frauen in der Kommunalpolitik viel erreichen können.

Im Kreistag gibt es künftig eine Arbeitsgruppe, die Frauen zu politischem Engagement ermutigen soll. Zwei aktive Frauen haben aber teilweise unterschiedliche Ansichten.

Regina Thum-Ziegler sagt eines klar: „Kommunalpolitik macht wirklich Spaß.“ Die Kreisrätin der Frauenliste hofft, dass sich künftig mehr Frauen in der Kommunalpolitik engagieren. Um dies zu unterstützen, wird sich Mitte Mai eine Arbeitsgruppe im Kreistag zusammensetzen und besprechen, wie Frauen in der Kommunalpolitik gefördert werden können. 2000 Euro werden der Gruppe zur Verfügung stehen. „Diesen Etat werden wir ausschöpfen“, sagt Thum-Ziegler. Sie hätte gerne noch mehr Geld zur Verfügung gehabt, doch es sei ein Anfang.

Auch der Landrat soll bei der Sitzung dabei sein. Stefan Rößle sagt: „Um politische Ämter attraktiver für Frauen zu machen, muss auch die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und politischem Engagement gegeben sein. Im Kreistag des Landkreises Donau-Ries werden beispielsweise Sitzungen untertags anberaumt, sodass es allen Kreisrätinnen und Kreisräten möglich ist, teilzunehmen.“ Rößle nimmt zudem die Frauen in die Pflicht: „Sie dürfen selbstbewusst ihre Stärken zeigen und sich was trauen.“

Petra Wagner wünscht sich mehr Kolleginnen

Im Kreistag sind von 60 Mitgliedern 13 weiblich. In den Räten der Gemeinden Forheim und Hainsfarth sitzen nach Angaben des Landratsamtes keine Frauen. Von den zwei Rieser Bürgermeisterinnen tritt 2020 nur Petra Wagner in Oettingen wieder an, Caroline Zehnpfennig-Doleczik wird in Ederheim bei der Kommunalwahl nicht mehr kandidieren. Wagner würde sich mehr Kolleginnen wünschen, denn diese hätten eine andere Herangehensweise in der Politik. Auf Nachfrage erklärt Wagner: „Frauen sind eher die Vermittler, um mehr Ausgleich bemüht und möchten alle Seiten besser einbinden.“

Als Grund für so wenige Bürgermeisterinnen im Ries sieht sie Schwierigkeiten hinsichtlich der Vereinbarkeit von Job und Familie. „Das ist ein Kriterium, da muss der Partner dahinterstehen, sonst funktioniert das nicht“, sagt Wagner. Zudem glaube sie, dass sich Frauen weniger zutrauen würden. „Man kann alles lernen, wenn man will“, sagt die Oettinger Bürgermeisterin, die nicht glaubt, dass sie Schwierigkeiten auf ihrem Weg in die Politik hatte, weil sie eine Frau ist. Verpflichtende Frauenquoten, die Parteien erfüllen müssten, sieht Wagner schwierig umzusetzen, vor allem „wenn sich die Leute nicht zur Wahl stellen. Man muss schon dafür brennen. Ich kann keine Frauen auf die Liste setzen, wenn sie sich nicht bereit erklären, sich zur Wahl zu stellen.“

Regina Thum-Ziegler fordert eine Änderung in den Strukturen

Regina Thum-Ziegler sieht das anders. „Wir dürfen diese Entscheidung nicht den Parteien überlassen.“ Wenn die Parteien dazu verpflichtet wären, mehr Frauen aufzustellen, müssten sie sich mehr um Frauen bemühen.“ Sie fordert auch eine Änderung in den Strukturen, beispielsweise in den Gemeinderäten: „Es muss klar sein, wann eine Sitzung anfängt und wann sie aufhört. Ich habe es oft erlebt, dass die Sitzungen länger dauern.“ Zudem regt sie an, dass Elternzeit auch in politischen Spitzenämtern möglich sein solle.

Regina Thum-Ziegler findet durchaus, dass sie als Frau anders in der Politik gesehen wurde. Hinsichtlich der anstehenden Kommunalwahl erinnere sie sich an ihre Kandidatur 2008. „Ich glaube schon, dass ich schlechtere Karten hatte, es wird einem auch nicht so viel zugetraut“, sagt Thum-Ziegler. Das habe sich ihrer Meinung nach aber geändert.

Petra Wagner sagt, sie habe auch keine unmittelbar umsetzbare Lösung. „Man kann es nur vorleben und Frauen dazu ermutigen. Frauen können in der Kommunalpolitik viel erreichen.“

