Millionen-Plus für Nördlingen

Die Unternehmen zahlen deutlich mehr Gewerbesteuer an die Stadt. Im Rathaus wird über eine Entscheidung aus dem Jahr 2017 debattiert.

Von Martina Bachmann

Deutlich mehr Gewerbesteuer als im Etat eingeplant wird die Stadt Nördlingen in diesem Jahr einnehmen. Darüber informierte Kämmerer Bernhard Kugler die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses am Montagabend. Er hatte noch zu Beginn des Jahres mit 15 Millionen Euro Gewerbesteuer gerechnet. Jetzt geht Kugler davon aus, dass es am Ende wohl 17,5 Millionen Euro werden. Das hat positive Auswirkungen: Die Stadtkämmerei kann auf weitere Kredite verzichten. Nördlingens Schulden könnten sich sogar verringern – von 7,128 Millionen Euro zum 31. Dezember 2018 auf dann 6,518 Millionen Euro.

Warum in Nördlingen die Gewerbesteuer so stark steigt

Die Steigerung der Gewerbesteuer geht vor allem auf das Jahr 2017 zurück. Aus der Gruppe der Betriebe mit Vorauszahlungen von mehr als 25.000 Euro sind mittlerweile 79 von 88 veranschlagt, die Abschlusszahlungen erbrachten bislang ein Plus in die Stadtkasse von 1,926 Millionen Euro. Für die Unternehmen haben die höheren Steuerzahlungen weitere Folgen: Sie müssen jetzt auch höhere Vorauszahlungen leisten – die kommen wiederum dem Stadtsäckel zugute. Kugler plant defensiv, er hat bei den 17,5 Millionen Euro mögliche Rückzahlungen an Unternehmen miteinkalkuliert. Was auf der anderen Seite bedeutet: Sollten diese nicht geleistet werden müssen, werden die Einnahmen der Stadt noch höher ausfallen.

Im Ausschuss beurteilte Thomas Mittring (Stadtteilliste) die vorgestellten Zahlen positiv. Er wollte allerdings mit Blick auf die Gewerbesteuererhöhung – der Hebesatz war zum 1. Januar 2017 angehoben worden – wissen, ob diese Entscheidung Unternehmen abschrecke. Kämmerer Kugler antwortete, dass ihm seit 1992 nur ein Fall bekannt sei, wo es in den Verhandlungen über eine Ansiedlung um die Gewerbesteuer ging. Zweiter Bürgermeister Markus Landenberger-Schneider (CSU) ergänzte, dass die Unternehmen, denen die Gewerbesteuer zu hoch sei, ja gar nicht über Ansiedlungen diskutieren würden – schließlich sei der Hebesatz nicht verhandelbar. „Das ist eine feststehende Größe, über die sich der Bewerber informiert“, ergänzte Oberbürgermeister Hermann Faul. Er wies darauf hin, dass man die Grenze der zur Verfügung stehenden Gewerbegrundstücke erreiche.

Jörg Schwarzer (CSU) verwies auf Reimlingen, Konkurrenz „direkt vor der Nase“, – mit günstigerer Gewerbesteuer und guter Verkehrsanbindung. Kugler entgegnete, die Unternehmen würden sehr bewusst in Nördlingen investieren. Man punkte unter anderem mit schnellen Baugenehmigungen. Rudi Koukol (Grüne/Frauenliste) meinte, man sei 2017 bei der Diskussion um die Gewerbesteuer von falschen Annahmen ausgegangen – nämlich, dass ein höherer Hebesatz eben abschrecken würde. Die Grünen hatten sich damals für 390 Prozentpunkte ausgesprochen. Eine Mehrheit im Stadtrat legte den Hebesatz 2017 auf 360 Prozentpunkte fest.

