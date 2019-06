Mit knapp zwei Promille Unfall verursacht

Der Mann fährt über ein Schild und einen Zaun, sein Auto kommt an einer Hauswand zum Stehen.

Ein Mann hat am Freitagnachmittag in Schmähingen mit knapp zwei Promille Alkohol im Blut einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, überholte der 35-Jährige zunächst am Ortseingang, von Reimlingen kommend, einen vorausfahrenden Pkw, und kam dann nach links von der Fahrbahn ab. Mit seinem Auto überfuhr er eine Straßenlaterne, ein Straßenschild, und einen Gartenzaun, bevor das Fahrzeug an einer Hauswand zum Stehen kam. Mit dem noch fahrbereiten Pkw entfernte sich der Mann von der Unfallstelle, kam dann aber nach einer „Dorfrunde“ wieder an die Unfallstelle zurück. Ein Atemalkoholtest ergab knapp zwei Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 10000 Euro, verletzt wurde niemand.