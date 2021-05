Quadfahrer überschlägt sich im Acker

Im Mönchsdegginger Ortsteil Schaffhausen hat ein Quadfahrer einen Unfall gehabt. Der junge Mann hat dabei Glück.

Ein junger Mann hat am Sonntag kurz vor 17 Uhr einen Unfall gehabt. Der 28-Jährige fuhr mit seinem Quad auf der Kreisstraße von Harburg kommend in Richtung Schaffhausen. Hierbei geriet das Fahrzeug nach Polizeiangaben in einer Linkskurve auf das Bankett und im Anschluss nach rechts von der Fahrbahn ab.

Im angrenzenden Acker habe sich das Fahrzeug noch mehrmals überschlagen. Der Fahrer hatte wohl großes Glück, denn er wurde nur leicht verletzt, so die Beamten. Es entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. (pm)

