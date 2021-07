Mehrere Unfälle: Mann unter Alkoholeinfluss will sich nicht festnehmen lassen

Ein Mann soll am Montag unter dem Einfluss von Alkohol mehrere Unfälle verursacht haben. Bei der Festnahme seien Beamte verletzt worden, so die Polizei.

Ein 38-jähriger Mann hat am Montag "in seinem Alkoholrausch", wie es im Polizeibericht heißt, mehrere Unfälle verursacht und sich der Festnahme durch die Polizei widersetzt. Der 38-Jährige sei erstmals in Grosselfingen aufgefallen, als er gegen einen Baum fuhr. Ein Zeuge verständigte daraufhin die Polizei.

Dies habe der Mann als Anlass genommen, um von der Unfallstelle zu flüchten. Am Bahnübergang kam er laut Polizeibericht dann auf die Gegenfahrbahn, so dass eine 42-jährige Pkw-Fahrerin nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver eine Kollision verhindern konnte. Der 38-Jährige steuerte dabei über, kam rechts von der Fahrbahn ab. Er beschädigte dadurch eine Bahnbake und einen Leitpfosten.

Anschließend sei er zu einer Tankstelle und habe dort einen kurzen Einkaufsstopp eingelegt, um dann anschließend auf der Romantischen Straße weiter zu fahren.

Mann soll zwei Polizisten verletzt haben

Dort griff ihn dann die Polizei auf. Der Mann habe nach mehreren Anhalteversuchen letztendlich gestoppt werden können. Allerdings versuchte er, so die Polizei, dennoch weiterzufahren. Einer der Polizisten habe sich dabei verletzt, als er versuchte, bei dem rollenden Pkw den Fahrzeugschlüssel abzuziehen. Ein anderer Beamter sei durch das rollende Fahrzeug leicht an der Hüfte verletzt worden.

Wie hoch der Alkoholwert des Mannes war, werde die durchgeführte Blutentnahme zeigen, heißt es. Der Führerschein wurde gleich vor Ort sichergestellt und das Fahrzeug musste abgeschleppt werden, da es nicht mehr fahrtüchtig war. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 4600 Euro. Der Mann erhält nun mehrere Strafanzeigen. (pm)