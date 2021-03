vor 32 Min.

Neue Bauordnung: Die Stadt Nördlingen kann jetzt Steingärten verbieten

Plus Es gibt eine neue bayerische Bauordnung. Was die für private Häuslebauer bedeutet und warum die Stadt Nördlingen jetzt Steingärten verbieten kann.

Von Martina Bachmann

Endlich im eigenen Haus wohnen – das ist der Traum vieler Rieser. Doch bis das Eigenheim steht, gibt es viele Hürden zu überwinden, viele Regeln zu beachten. In Bayern trat am 1. Februar die neue Bauordnung in Kraft. Was das bedeutet, erklärt Thorsten Vogelgsang, Sachgebietsleiter des Bauverwaltungsamtes im Interview.

Herr Vogelsang, Wird es jetzt für private Bauherren einfacher oder schwieriger?

Vogelgsang: Unserer Einschätzung nach wurden die Regeln nicht vereinfacht. Die Abstandsflächen wurden zwar reduziert, die Dachflächen werden jetzt jedoch anders berechnet. Für den privaten Häuslebauer, der vor der Novelle das sogenannte 16-Meter-Privileg anwenden konnte, ändert sich jedoch im Ergebnis grundsätzlich nichts.

Wie sieht es mit der Beteiligung der Nachbarn aus?

Vogelgsang: Verweigerte ein Anlieger bislang seine Unterschrift, haben wir als Stadt vermittelt. Oft kamen da gute Kompromisse heraus. Jetzt muss der Bauwerber Probleme mit seinen Nachbarn selbst klären, die Verwaltung ist bei der Nachbarbeteiligung nun komplett raus. Der Ärger verlagert sich auf die Gerichte, es gibt ja immer die Möglichkeit, zu klagen.

In der Nördlinger Altstadt braucht es keine Baugenehmigung für den Ausbau eines Dachgeschosses

Eigentlich sollte mit der neuen Bauordnung doch alles schneller gehen?

Vogelgsang: Grundsätzlich tut es das auch, zumindest, wenn die sogenannte Genehmigungsfiktion am 1. Mai in Kraft tritt. Dann gilt für Bauanträge zum Zwecke des Wohnens die sogenannte Drei-Monats-Frist: Wenn ein Bauherr in dieser Zeit nichts von der Verwaltung hört, dann gilt sein Antrag als genehmigt. In Nördlingen sind wir aber meist schneller, wir brauchen ganz selten drei Monate, um einen Antrag zu genehmigen. Ich denke, diese Frist wird eher in anderen Städten oder Landkreisen nicht eingehalten.

Ist es richtig, dass man für den Ausbau von Dachgeschossen keinen Antrag mehr braucht? Kann man das jetzt einfach so machen?

Vogelgsang: Nein, so einfach ist es nicht. Wer ein Dachgeschoss zu einer Wohnung ausbauen will, der muss beispielsweise immer noch die Stellplätze nachweisen. Man braucht jetzt aber keine Baugenehmigung mehr, will man zum Beispiel in der Altstadt das Dachgeschoss ausbauen. Hier gibt es nun die Möglichkeit der sogenannten Genehmigungsfreistellung. Während die Genehmigungsfreistellung vor der Novelle an das Vorliegen eines qualifizierten Bebauungsplanes geknüpft war, erweiterte der Gesetzgeber diese Möglichkeit für den Dachgeschossausbau nun auf den sogenannten. „Innenbereich“. Dies spart tatsächlich Zeit und Geld, im Vergleich zu einem normalen Bauantrag. Jedoch gilt es, bei Vorhaben in der Altstadt die Altstadtsatzung zu beachten und einen Antrag auf denkmalfachliche Erlaubnis zu stellen.

Was ändert sich durch die neue bayerische Bauordnung noch?

Vogelgsang: Früher war es verboten, bestimmte Gebäude aus Holz zu errichten, dass hatte brandschutzrechtliche Gründe. Die neue Bauordnung erlaubt das jetzt. Aufzüge sind nicht mehr Pflicht, es gibt neue Regeln zu Kinderspielplätzen bei Mehrfamilienhäusern. Und eine Stadt kann Steingärten und Kunstrasenflächen verbieten.

Wie das?

Vogelgsang: Entweder, indem man dies in einem Bebauungsplan entsprechend aufnimmt oder indem der Stadtrat eine Satzung für das gesamte Stadtgebiet verabschiedet, die Steingärten und Kunstrasenflächen im Stadtgebiet untersagt.

