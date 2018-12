vor 53 Min.

Nö-Cup: Betriebe können sich melden

Um den Müll von Einweg-Kaffeebechern zu vermeiden, will die Stadt Nördlingen einen Pfandbecher einführen, den sogenannten „Nö-Cup“.

Projektpartner gefunden. Wer schnell ist, spart Geld

Die seit Mitte des Jahres laufenden Planungen für ein regionales Mehrweg-Bechersystem („Nö-Cup“) werden konkret. Um die Flut an Wegwerfbechern einzudämmen, konnte nun mit der Firma Recup ein erfahrener Projektpartner gewonnen werden, teilt die Stadt Nördlingen mit. Gemeinsam mit den bundesweit tätigen Münchnern, die unter anderem Pfandsysteme in Augsburg, München und Nürnberg betreiben, möchte die Stadt Nördlingen das Projekt zum kommenden Frühjahr umsetzen.

Gesucht werden jetzt Partnerbetriebe, die sich über https://partner.recup.de/ zum Pfandbechersystem anmelden. Einen zusätzlichen Anreiz zur Teilnahme setzen die Stadt Nördlingen und der Stadtmarketingverein „Nördlingen ist´s wert“, indem sie den ersten zehn Betrieben, die Systemgebühr von einem Euro pro Tag für die ersten sechs Monate erstatten.

Plastikmüll in Nördlingen soll reduziert werden

Die Verantwortlichen hoffen, dass damit die Reduzierung des Bechermülls in Nördlingen gelingt. Im nächsten Schritt könnte dieses System dann auch für die nicht weniger zahlreichen Wegwerf-Eisbecher zum Einsatz kommen. Erreicht werden kann das Ziel der Müllvermeidung nur bei einer ausreichend großen Verbreitung des Systems. Deshalb sind sämtliche Betriebe, die aktuell noch Wegwerfbecher in Umlauf bringen, aktiv aufgerufen, sich daran zu beteiligen. Weitere Informationen sind auf den Internetseiten der Firma Recup oder lokal in der Nördlinger Tourist-Information erhältlich. (pm)

Themen Folgen