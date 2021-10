82-Jährige verletzt Vorfahrt: 7500 Euro Schaden

Eine Frau wollte auf die B466 in Nördlingen auffahren. Doch dabei übersah sie laut Polizei einen anderen Fahrer.

Ein Unfall hat sich am Mittwoch in Nördlingen ereignet. Um 10.20 Uhr befuhr eine 82-Jährige mit ihrem Pkw die Dorfstraße und wollte nach rechts auf die B466 in Richtung Nördlingen fahren.

Allerdings übersah die Frau laut Polizeiangaben beim Auffahren einen von Oettingen kommenden 58-jährigen Pkwfahrer und stieß mit der Fahrzeugfront gegen dessen Beifahrerseite. Die Beteiligten wurden bei dem Unfall verletzt, es entstand aber eine Sachschaden in Höhe von rund 7500 Euro. (pm)