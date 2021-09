An diesen Schulen schafft die Stadt Nördlingen Luftfilter an

Plus Der Stadtrat beschließt, Luftreinigungsgeräte für Kitas und Schulen anzuschaffen. Welche Einrichtungen die Geräte bekommen.

Einstimmig hat der Nördlinger Stadtrat die Anschaffung von 15 Luftreinigungsgeräten für Räume in den städtischen Schulen und Kitas beschlossen, die nicht optimal zu belüften sind. Ziel ist es damit, im neuen Schuljahr einen Präsenzunterricht zu gewährleisten. Freilich könne man diesen nicht garantieren, hieß es. Insgesamt wurden vom beauftragten Ingenieurbüro IBK Dr. Klas aus Donauwörth den Sommer über rund 300 Räumlichkeiten der städtischen Bildungseinrichtungen und Kindertagesstätten untersucht. Dr. Jürgen Klas stellte die Ergebnisse dem Stadtrat vor. Wie fallen diese aus?