10:16 Uhr

Nördlingen: Auffahrunfall beim Rechtsabbiegen

Der Unfall ereignete sich auf der Wemdinger Straße.

In Nördlingen ist ein 51-jähriger Autofahrer am Montagmorgen auf ein vorausfahrendes Fahrzeug aufgefahren. Wie die Polizei berichtet, fuhren die beiden Autofahrer auf der Wemdinger Straße, als der vorausfahrende 38-Jährige beim Rechtsabbiegen in die Lerchenstraße verkehrsbedingt abbremsen musste. Dies erkannte der 51-Jährige den Ermittlern zufolge zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, es entstand jedoch ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. RN

