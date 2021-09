Nördlingen

vor 21 Min.

Dieser Straßenmusiker spielt am Liebsten in der Nördlinger Fußgängerzone

Straßenmusiker Aleksander Haidinger mit seinem Akkordeon in der Nördlinger Fußgängerzone.

Plus Aleksander Haidinger ist als Nördlinger Straßenmusiker vielen bekannt. Warum er nicht in einer Band spielen möchte.

Von Peter Urban

Er ist beinahe schon eine Institution in Nördlingen. Gefühlt fast immer, wenn man durch die Nördlinger Fußgängerzone flaniert, kann man ihn antreffen: Aleksander Haidinger ist seit 21 Jahren mit seinem Akkordeon oder auch ab und zu mal mit der E-Gitarre präsent. Er unterhält die Nördlinger und ihre Gäste mit seinem ganz speziellen Repertoire aus, wie er sagt, „Volksweisen, Countrymusic und Seemannsliedern“. Er erzählt, warum er am Liebsten in Nördlingen spielt.

