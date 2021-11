Nördlingen

18:00 Uhr

Fährt Nö mobil bald auch nach Oettingen?

Plus Seit einem halben Jahr gibt es das Rufbussystem Nö mobil - und das wird deutlich besser angenommen, als erwartet. Im Stadtrat geht es um eine Ausweitung des Gebiets.

Von Martina Bachmann

Wer im Ries wohnt und kein eigenes Auto hat, der war bisher auf die Freundlichkeit anderer angewiesen. Denn es gab nur einen spärlichen Öffentlichen Personennahverkehr und den auch nicht überall. Seit etwas mehr als einem halben Jahr ist die Situation besser: Im vergangenen Mai startete Nö mobil, ein Rufbussystem, das vom Verkehrsunternehmen Schwarzer aus Nördlingen betrieben wird. Etwa 30 Prozent der Fahrgäste, so sagte Jörg Schwarzer am Donnerstagabend im Nördlinger Stadtrat, seien auf einen Rollstuhl oder einen Gehwagen angewiesen. Und die könnten sich jetzt in der Stadt auf einen Kaffee treffen - ohne erst einmal den Enkel oder den Neffen um eine Mitfahrgelegenheit zu bitten. Im Rat ging es so auch um eine Ausweitung des Angebots.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen