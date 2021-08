Nördlingen

Herausragende Ergebnisse an der Realschule Maria Stern

Plus 14 Schülerinnen der Abschlussklassen von Maria Stern erreichen einen Durchschnitt von 1,5 oder besser. Zwei Mal gab es sogar eine 1,0.

Die Abschlussfeier der zehnten Klassen der Realschule Maria Stern am Nachmittag des letzten Schultags war dieses Jahr eine Feier nur für „Ehrengäste“, wie Direktor Thomas Möckel am Beginn seiner Rede betonte. Zu diesem Kreis zählten die Absolventen im Klassenverband mit jeweils drei Begleitpersonen. Coronabedingt musste auch heuer noch einmal im kleinen Kreis verabschiedet werden. Ein Gottesdienst für die Schülerinnen und Schüler fand bereits am Mittwochvormittag in St. Salvator statt. Wie die Schüler abgeschnitten haben.

