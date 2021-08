Liebes-Chaos im Flugzeug: So war die VAN-Premiere in der Alten Bastei

Plus Umjubelte Premiere des neuen VAN-Stücks „Boeing, Boeing“. Geboten wird eine turbulente Komödie mit großartigen Schauspielern auf der Freilichtbühne.

Im Jahr 2020 fiel die Aufführung des VAN aufgrund der Corona-Pandemie aus, nun durfte wieder gespielt werden. Wie war die Premiere des Stücks in der Alten Bastei in Nördlingen?