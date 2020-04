vor 18 Min.

Nördlingen: Radfahrerin nach Unfall im Krankenhaus

Ein 27-jähriger Fahrer eines Kleintransporters hatte die Frau am Donnerstagmorgen übersehen.

In der Augsburger Straße in Nördlingen hat ein 27-Jähriger am Donnerstagmorgen eine Radfahrerin zu spät erkannt. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann um kurz nach 5 Uhr mit einem Kleintransporter auf der Kerschensteiner Straße, um dort nach links in die Augsburger Straße abzubiegen. An der Kreuzung soll er jedoch eine 40-Jährige auf ihrem Rad übersehen haben, heißt es in der Polizeimeldung weiter.

Die vorfahrtsberechtigte Frau wollte demnach in diesem Moment die Augsburger Straße in Richtung Krankenhausstraße überqueren. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 40-Jährige leicht und musste anschließend ambulant im Nördlinger Krankenhaus versorgt werden. Weiter stellten die Ermittler einen Gesamtsachschaden von etwa 1400 Euro fest. RN

Lesen Sie auch:

Themen folgen