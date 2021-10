Soziale Idee: Die Seelhäuser in Nördlingen sind älter als die Fuggerei in Augsburg

Plus Das Sozialprojekt der Nördlinger Seelhäuser ist wesentlich älter als die Augsburger Idee. Was zur Geschichte der Häuser bekannt ist.

Alle Welt feierte unlängst das 500-jährige Bestehen der Augsburger Fuggerei als die älteste Sozialsiedlung der Welt und lobte Jakob Fugger „den Reichen“ als Sozialstifter und humanitären Visionär. Dass auch die Nördlinger Seelhäuser als Sozialprojekt viel älter sind, ist nur wenigen bekannt.