Nördlingen

11:04 Uhr

Unbekannte Person flieht von Unfall in Nördlingen

Bei einem Unfall in einer Straße in Nördlingen fährt eine unbekannte Person ein geparktes Auto an. Es entsteht ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Der Fahrer oder die Fahrerin flieht.

Eine unbekannte Person ist von einem Unfall in Nördlingen geflohen. Laut Polizei wurde in der Bauhofgasse zwischen Samstag, 17.45 Uhr und Sonntag, 13.30 Uhr ein geparktes Auto angefahren. Unbekannte Person kümmert sich nicht um entstandenen Schaden Der weiße Seat Leon wurde von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer an der Fahrerseite beschädigt. Die Unfallverursacherin oder der Unfallverursacher floh. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Die Polizei Nördlingen nimmt Hinweise unter Telefon 09081/29560 entgegen. (pm)

