Vorfahrt genommen: 28-Jährige leicht verletzt und 50.000 Euro Schaden

Ein hoher Sachschaden ist bei einem Unfall in Nördlingen entstanden. Grund ist eine Vorfahrtsverletzung.

Ein Unfall hat sich am Dienstag in Nördlingen ereignet. Gegen 16.30 Uhr übersah laut Polizei ein 24-jähriger Pkw-Fahrer in der Straße An der Lach eine vorfahrtsbevorrechtigte 28-Jährige.

Im Einmündungsbereich kam es zu einer Kollision der Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde die 28-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro. (pm)