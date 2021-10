Weniger Trinkwasser aus Ederheimer Quellen - wie plant Nördlingen jetzt?

Plus Die Stadtwerke Nördlingen müssen immer mehr Wasser zukaufen. Jetzt soll ein neuer Trinkwasserbrunnen gebaut werden. Erste Ergebnisse zur Wasserqualität liegen vor.

Es ist ein dramatischer Wert: Im Zeitraum zwischen 2018 und 2021 ist die Schüttung der Ederheimer Quellen schrittweise um 45 Prozent zurückgegangen. Das bestätigt Nördlingens Kämmerer Bernhard Kugler auf Anfrage unserer Zeitung. Damit steht den Stadtwerken deutlich weniger Quellwasser zur Verfügung, als sie für die Versorgung ihrer Kunden benötigt.