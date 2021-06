Nördlinger Amtsgericht

14.06.2021

Zwischen Oettingen und Auhausen: Autofahrer rastet aus

Plus Vor dem Nördlinger Amtsgericht muss sich ein 40-Jähriger verantworten. Der hatte sich über die Fahrweise eines anderen derart geärgert, dass er den Mann massiv verprügelte und beleidigte.

Von Bernd Schied

Weil er einen anderen Autofahrer geschlagen hatte, musste sich ein 40-Jähriger vor dem Nördlinger Amtsgericht verantworten. Anfang vergangenen Jahres fuhr der Angeklagte auf der Staatsstraße von Oettingen nach Auhausen hinter einem Lkw her, als er plötzlich bemerkte, wie ein Kleinbus hinter ihm ziemlich nah auffuhr und immer wieder zum Überholen ansetzte. Der Angeklagte zog nach eigener Darstellung sein Fahrzeug dann jeweils etwas nach links, um den Kleinbus am Überholen zu hindern. Er habe dies gemacht, um den Buslenker darauf hinzuweisen, dass er sich im Straßenverkehr so nicht verhalten könne, schilderte er vor Gericht.

Themen folgen