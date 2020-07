vor 16 Min.

Nördlinger nach Heroinkäufen in Frankfurt am Main verurteilt

Plus Zwischen Frankfurt und Nördlingen entwickelt sich ein Drogengeschäft, das nach einem Verkehrsunfall auffliegt. Jetzt gibt es die erste Verurteilung

Von Verena Mörzl

Nach einem Unfall fliegt alles auf. Die Drogenfahrten nach Frankfurt am Main. Das Versteck unter der Buddha-Statue in einem Rieser Dorf. Ein Nördlinger ist deshalb nun verurteilt worden. Doch es geht nicht nur um ihn – weitere Namen fallen. Es kommt Licht ins Dunkel eines Drogennetzwerks.

Der Verkehrsunfall im November 2018 zieht eine Hausdurchsuchung nach sich. Nicht aber gegen einen der Beteiligten, sondern gegen einen Freund – den 43-jährigen Angeklagten. Weil niemand zu Hause ist, öffnet ein Schlüsseldienst die Tür. Polizisten finden Marihuana im Haus verteilt, dazu getrocknete Pflanzen. Im Büro wird Heroin sichergestellt, auf dem Tisch ist noch eine Line gezogen. Die Beamten kassieren außerdem zwei Glasbongs, Aufzuchtmaterialien für Marihuana-Pflanzen und Visitenkarten, an denen noch Pulver haftet. Der 43-Jährige wird vorgeladen und vernommen. Am 3. März 2020 erhebt die Staatsanwaltschaft Augsburg Anklage. Sie wirft dem Nördlinger unter anderem vor, mit Heroin und Marihuana gehandelt und die Drogen auch selbst konsumiert zu haben.

Vor der Vorsitzenden Richterin Ruth Roser räumt er am Mittwoch in Nördlingen an der Seite von zwei Verteidigern ein, dass er die Drogen konsumiert hat. Sie seien allerdings nicht zum Verkauf gedacht gewesen. Warum ihn sein damaliger Freund zu Unrecht belaste, sei ihm bis heute ein Rätsel, sagt er gegenüber der Richterin. „Er war einer meiner besten Freunde.“ Der Angeklagte habe ihn sogar mehrere Wochen bei sich wohnen lassen, sei mit ihm einkaufen gewesen.

Die Verteidiger mutmaßen, dass Polizisten bei den Ermittlungen gegen seinen Freund Strafmilderung in Aussicht gestellt haben könnten (Paragraf 31 Betäubungsmittelgesetz), wenn er sein Wissen teilt und somit zur Aufdeckung des Drogenrings beiträgt. Die Vermutung bestätigt sich zunächst nicht. Der 41-jährige Zeuge verrät in der Verhandlung später dann aber noch zwei weitere Abnehmer des Rieser Heroin-Dealers. Also doch der Einundreißiger?

Von der Freundschaft ist nichts mehr übrig

Von der Freundschaft der zwei Rieser ist ganz offensichtlich nicht mehr viel übrig. Die Drogenvergangenheit wird einen Teil dazu beigetragen haben. Vielleicht auch, weil der eine den anderen hingehängt hat. Die Männer würdigen sich kaum eines Blickes.

Der Zeuge will außerdem nichts davon wissen, bei dem Angeklagten gewohnt zu haben. Es sei höchstens eine Nacht gewesen. Ziemlich klar allerdings schildert er, wie er zu seinem Heroin gekommen ist. „Wenn ich entzügig war, hab ich’s immer im Buddha geholt, das Geld hab’ ich dann darunter gelegt.“ Die Buddha-Statue stand vor dem Haus des Angeklagten. Zunächst habe dieser Heroin vom Zeugen gekauft. Später aber sei es andersherum gewesen. Zwischen Juli 2018 und Januar 2019, so schätzt der 41-Jährige, seien die Fahrten nach Frankfurt losgegangen. Er erzählt weiter: „Um Heroin zu holen. Ich bin manchmal mitgefahren. Manchmal aber auch jemand anders.“ Meistens sollen sie zwischen 15 und 20 Gramm pro Woche gekauft haben. Der Treffpunkt in Frankfurt sei zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr gewesen. Nachts ging es wieder zurück. 200 Euro habe er im Schnitt dabei gehabt. 175 Euro gingen für die Drogen drauf, der Rest für Essen und Benzin, erzählt er.

Die Verteidiger des Angeklagten aus Nördlingen halten diese Aussage nicht für glaubhaft. Zumal der Zeuge sagt, dass die Männer das Gramm Heroin in Frankfurt für 35 Euro eingekauft hätten. Das sei schon allein wegen des nicht gerade schlechten Wirkstoffgehalts unwahrscheinlich. Außerdem meint Verteidiger Dr. Wolfgang Staudinger: „Der Paragraf 31 ist ein gern gebrauchtes Mittel, um Abnehmer als Verkäufer zu benennen.“ Der Zeuge zeige Belastungseifer und wolle „sich reinwaschen“. Die Verteidigung fordert einen Teilfreispruch, weil die Drogen nicht zum Verkauf bestimmt gewesen sein sollen.

Das Schöffengericht am Amtsgericht verurteilt den Nördlinger

Das Schöffengericht ist anderer Ansicht. Der Nördlinger wird verurteilt wegen vorsätzlich unerlaubten Handelns mit Heroin in 15 Fällen und dem Besitz von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Das Gericht verhängt eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren, die zur Bewährung ausgesetzt werden soll. Außerdem muss der Angeklagte Wertersatz in Höhe von 1500 Euro leisten und eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen à 15 Euro zahlen. Zu den Bewährungsauflagen gehört eine Zahlung von je 2500 Euro an das Nachsorgezentrum in Augsburg und die Lebenshilfe Donau-Ries. Der Nördlinger muss seine Substitutionsbehandlung fortsetzen und diese vierteljährlich nachweisen, im gleichen Zeitraum muss er sich außerdem einem Drogentest unterziehen. Die Bewährungszeit wird auf drei Jahre festgesetzt.

Staatsanwalt Johannes Pausch hatte in seinem Plädoyer eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten gefordert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

