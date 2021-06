Oettingen

06:50 Uhr

Die erste Bürgerversammlung in der Aula seit Corona

Wie viel ist die Krone der Stadt Oettingen wert? Noch hat der Stadtrat nicht über die Summe abgestimmt, die der Architekt für die Generalsanierung der Krone ausgerechnet hat. Mit Einsparpotenzial liegt diese aktuell bei 20,7 Millionen Euro. Diese Infos und weitere Daten will die Stadt bei einer Bürgerversammlung am 2. Juli erneut detailliert den Bürger vorstellen.

Plus Die Stadt Oettingen bietet für ihre Bürger eine Versammlung in der Aula der Grund- und Mittelschule an, es geht um das Großprojekt Krone. Allerdings ist die Besucherzahl stark begrenzt.

Von Verena Mörzl

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie soll in Oettingen wieder eine gewöhnliche Bürgerversammlung stattfinden. Am 2. Juli geht es ab 18 Uhr in der Aula der Grund- und Mittelschule speziell um alle wichtigen Zahlen und Informationen zum Mammut-Projekt Krone. Eine digitale Variante kam für den Oettinger Bürgermeister Thomas Heydecker diesmal nicht in Frage.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen