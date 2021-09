Oettingen

vor 47 Min.

Erkenntnis aus 30 Jahren als Wahlhelfer: Vermehrt wählen Menschen daheim

Plus Gerhard Stiegler ist seit 30 Jahren als Wahlhelfer aktiv. Der Oettinger schätzt, dass sich in Zukunft noch mehr Menschen für die Briefwahl entscheiden werden.

Von Lisa Gilz

Ende Juli wurden schlichte weiße Briefumschläge an die Haushalte vieler Menschen in Deutschland verschickt. Darin enthalten: die formelle Aufforderung zum Antritt als Wahlhelferin oder Wahlhelfer bei den Bundestagswahlen 2021. Auch im Ries tauchten die Schreiben in den Briefkästen auf. Vermehrt sind es dieses Jahr Einladungen, die Helferinnen und Helfer den Briefwahlbezirken zuteilen. Denn immer häufiger setzen Wahlberechtigte ihre Kreuzchen daheim.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen