Oettingen

vor 16 Min.

Oettinger Stadtrat berät über umstrittene Mehrfamilienhäuser

Diese grüne Fläche in Oettingen soll zum neuen Wohnviertel "Grüner Leben" werden. Im Stadtrat wurde jetzt über zwei Mehrfamilienhäuser beraten, die dort gebaut werden.

Plus Das Unternehmen T-Remosan will im Baugebiet "Grüner Leben" in Oettingen zwei Punkthäuser errichten. Nachbarn hatten dagegen Unterschriften gesammelt.

Von Matthias Link

Das Projekt war umstritten: Zuletzt gab es in Oettingen sogar öffentlichen Protest gegen die Planungen für das neue Baugebiet "Grüner Leben". Das Unternehmen T-Remosan, deren Geschäftsführer Erwin Taglieber ist, will dort zwei Punkthäuser mit 22 Wohneinheiten und einer Tiefgarage errichten. Jetzt entschied der Oettinger Stadtrat über dieses Bauvorhaben.

