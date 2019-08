vor 1 Min.

Oettingen: Schritt für Schritt zur Montessori-Schule

In Oettingen entsteht eine Montessori-Schule. Rund 95 Schüler sollen dort einmal unterkommen können. Die neuen Räume werden speziell auf das Bildungskonzept abgestimmt.

Von Verena Mörzl

Nächstes Jahr im August könnte die neue Montessori-Schule in Oettingen bereits fertig sein. Zum Schuljahr 2020/2021 sollen die Kinder von Deiningen in die Fürstenstadt umziehen, die neue Schule soll dann die Adresse Lange-Mauer-Straße 6 haben. Die Hausnummer wurde erst vor Kurzem bekannt gegeben. Schritt für Schritt ändert sich derzeit das Aussehen der Baustelle, zu erkennen ist noch nicht viel. Und trotzdem hat der Bau schon Eindruck bei den Schülern hinterlassen.

Archäologische Funde in Oettingen

Während der Erdbauarbeiten hat es archäologische Funde gegeben, erzählt Gabriele Schimpp, Vorstandsmitglied des Montessori-Fördervereins. „Die Kinder waren ganz erstaunt, dass dort etwas gefunden wurde“, sagt sie. Weil das Grundstück in der Nähe eines archäologischen Bodendenkmals läge, sei währen des Abtragens des Bodens ein Vertreter des Landesamtes für Denkmalpflege anwesend gewesen. Schimpp spricht gar von „Freudensprüngen“ bei den Beteiligten über die Funde. Der Förderverein habe eine Firma beauftragen müssen, die teilweise parallel zu den Arbeiten skizziert, fotografiert und dokumentiert habe und am Ende 32 Befunde habe sichern können.

Eine Sprecherin des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege teilt mit, dass es Vermutungen gab, dass man etwas finden könnte, weil es in der Nähe den Fund einer Siedlung der Vorgeschichte gegeben hat. „Bei der Grabung wurden 32 Befunde, darunter zwei größere Gräben im Norden sowie ein älteres Gräbchen und Reste eines Pfostengebäudes im Süden dokumentiert“, sagt Dorothea Gehringer. Die Überschneidung der Befunde lasse eine gewisse zeitliche Tiefe der Siedlungsaktivität vermuten. Anhand der Keramik sowie der Baumaterialreste sei ein Teil dieser Besiedlungsspuren in die römische Zeit zu datieren.

Noch dauert es, bis Schüler und Lehrer in Oettingen einziehen werden. Nach dem Spatenstich im Juni war im Juli Baustart. Eine Baufirma hat zusammen mit dem Einsatz von Eltern den Oberboden abgetragen, also die Humus-Schicht, erzählt Gabriele Schimpp. Derzeit werden die Grundleitungsarbeiten für das Schmutz- und Regenwasser durchgeführt, anschließend soll der Rohbau beginnen.

Die neue Schule soll eingeschossig werden, jedes Klassenzimmer wird eine Tür ins Grüne haben. Fenster geben den Schülern und Lehrern sowohl den Blick nach draußen als auch nach drinnen frei. Statt eines Flurs werde es aber einen Verbindungsraum geben, in dem auch Unterricht durchgeführt werden könne, sagt Schimpp.

Der Eingang der Schule wird Richtung Süden sein, wo auch ein Parkplatz gebaut werde. Die Zimmer werden um einen Pausenhof, einen Schulgarten und einen Spielhügel, auf dem die Schüler viel Zeit an der frischen Luft verbringen können, geplant.

Wie jetzt schon in Deiningen, sollen künftig auch in Oettingen die Jahrgangsstufen von der 1. bis zur 10. Klasse angeboten werden. Weil es nach der Lehre von Maria Montessori keine reinen Klassen, sondern Lerngruppen gibt, müsse es jedoch keine zehn Klassenzimmer geben. Oft würden drei Stufen in einer Lerngruppe untergebracht, da nicht alle Schüler desselben Alters gleich schnell lernen würden.

Seit 2007 gibt es die Montessori-Schule in Deiningen, seit 2015 kann auch die zehnte Jahrgangsstufe angeboten werden. Schüler kommen bis aus Baden-Württemberg oder auch dem Landkreis Dillingen in die Schule.

Gesamtkosten liegen bei rund 3,2 Millionen Euro

Die Gesamtkosten liegen bislang bei 3,2 Millionen Euro. Für Oktober ist die Grundsteinlegung in Oettingen geplant. „Die ganze Schule soll daran teilnehmen“, sagt Schimpp. „Die Kinder gestalten viel mit ihren Lehrern.“ Die Schüler wurden von Anfang an in die Bauplanung integriert. „In enger Zusammenarbeit mit zwei Architekten haben unsere Schülerinnen und Schüler ihre Ideen eines idealen Schulgebäudes aufs Papier gebracht und daraus Modelle gebaut“, schreibt die Gemeinschaft auf ihrer Homepage. Bis nächstes Jahr werden die Schüler noch in Deiningen unterrichtet. Wie die Räume dort danach genutzt werden, sei noch nicht sicher, sagt Deiningens Bürgermeister Wilhelm Rehklau. Allerdings habe er bereits eine Lösung in Aussicht.

Themen Folgen