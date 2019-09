Oktoberfest: Rieser spielen auf der „Oidn Wiesn“

Plus Die Jugendkapelle Marktoffingen wurde für eine Live-Übertragung des BR ausgewählt. Dieses Stück werden die jungen Musiker in München spielen.

Ein klein wenig ist die Anspannung schon zu spüren, auch wenn Tina das nicht zugeben mag. Konzentriert blickt die blonde Zwölfjährige auf ihr Notenblatt. Die drei mittleren Finger der rechten Hand liegen auf den Ventilen ihrer Trompete. Dann kommt das Zeichen von Dirigent Fabian Grimm und sie beginnt zu spielen.

30 bis 40 Jugendliche treffen sich jede Woche zur Probe der Jugendkapelle in der Mehrzweckhalle in Marktoffingen. Tina Bosch ist die Jüngste. Sie spielt schon über drei Jahre Trompete. Die Begeisterung für das Blasinstrument hat die Zipplingerin von ihrem Vater, der früher selbst aktiver Musikant in Marktoffingen war.

In den vergangenen Tagen und Wochen hat Dirigent Fabian Grimm ein paar Extra-Proben angesetzt, denn ein großer Auftritt steht bevor: Die Marktoffinger Jugendkapelle darf am kommenden Sonntag (29. September) auf dem Münchner Oktoberfest spielen. Genauer gesagt auf der „Oidn Wiesn“ bei der Live-Übertragung des Wiesn-Frühschoppens des Bayerischen Rundfunks zwischen 12 und 13 Uhr.

Bilder und ein Video in der Bewerbung an den Bayerischen Rundfunk

Der Bayerische Blasmusikverband hatte eine Jugendkapelle aus dem Gebiet des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes gesucht. Michael Deibler, Vorsitzender der Trachtenkapelle Marktoffingen, war sofort klar: „Da bewerben wir uns.“ Dirigent Fabian Grimm, selbst erst 21 Jahre jung, war gleich überzeugt. „Wir haben unsere Gruppe vorgestellt, Bilder mitgeschickt und ein Video“, sagt Grimm. Als der Zuschlag vom Bayerischen Rundfunk kam, waren alle baff: „Ich konnte es erst nicht glauben“, sagt der Dirigent. Mit der „Kirschblütenpolka“ hatten die Marktoffinger bei den Frühschoppen-Redakteuren gepunktet. Dieses Stück werden die jungen Musikanten bei der Live-Übertragung spielen, danach noch eine Stunde im Zelt ohne Kameras. Vorher gibt es Stellprobe und Soundcheck – alles professionell.

Kurz vor dem Auftritt keine Experimente

Ganz klar, dass Dirigent Grimm ein besonderes Augenmerk auf die Kirschblütenpolka legt. Die Melodie ist frisch und leicht, die Flügelhörner beginnen selbstbewusst. Nach den Proben in den einzelnen Registern klappt das Zusammenspiel schon sehr gut. Die Klarinetten, Flöten, hohes Blech, tiefes Blech – alle hatten ihre Einzelproben. „Ich schlafe ganz gut“, sagt Fabian Grimm lachend. Obwohl er sowohl Oktoberfest- als auch TV-Erfahrung mit der Nördlinger Knabenkapelle gesammelt hat, ist er angespannt, sagt der Lehramtsstudent. Darum feilt er an jedem Takt und lässt ein paar Varianten ausprobieren. Ein Ritardando in Takt 102? Die Musikanten folgen seinen Zeichen und verlangsamen die Melodie. Hmmm, doch keine so gute Idee. „Wir lassen alles wie besprochen. Nochmal ab Takt 86 bitte.“ So kurz vor dem großen Auftritt gibt es keine Experimente mehr. Eine Wiederholung musste er streichen, um die Zeitvorgabe der Fernsehleute einzuhalten. Doch das „wunderschöne“ Trio wird in ganzer Länge gespielt. Darüber freut sich auch Vorsitzender Michael Deibler, der zusammen mit einigen Fans die jungen Vereinsmitglieder ins Festzelt nach München begleiten wird. „Ein tolles Geschenk zu meinem Namenstag“, sagt der Vereins-Chef.