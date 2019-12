vor 26 Min.

PWG nominiert Kandidaten für Rat

Neue und bekannte Gesichter auf der Liste der Parteifreien in Wallerstein

Nicht nur der amtierende Bürgermeister Joseph Mayer wurde kürzlich bei der PWG Wallerstein als Kandidat nominiert. Wie berichtet, will er bei der Kommunalwahl 2020 erneut antreten und wieder Rathauschef werden. In der voll besetzten Gaststube im Goldenen Löwen wurden auch die PWG-Kandidaten für den Gemeinderat bestimmt. Ortsvorsitzende Georg Mai verlieh seiner Freude darüber Ausdruck, die Liste so frühzeitig beisammen zu haben und schwor seine PWGler auf die bevorstehende Kommunalwahl ein. Bürgermeister Mayer dankte laut einer Pressemitteilung den Anwesenden für die großartige Unterstützung, die er in all den Jahren erfahren durfte. Er dankte auch für die großartige Arbeit der PWG-Gemeinderäte, die stets und ausschließlich sachorientiert ohne parteiliche Vorgaben für die Bürger der gesamten Marktgemeinde gearbeitet hätten. Mayer verlieh seiner Hoffnung Ausdruck, dass die PWG wieder stark im neuen Gemeinderat vertreten sein möge.

Zur vorbereiteten Gemeinderatsliste merkte Mai an, dass sie den Mitbürgern eine Gruppe von engagierten Wallersteiner Frauen und Männer anbiete. Auf der PWG- Liste böten sich langjährig bewährte PWGler gleichermaßen an, wie auch neue und jüngere Gesichter. „Ich bin froh dass unsere „reiferen Freunde“ wieder mitmachen und besonders stolz sind wir auf unsere „neuen, jungen Frauen und Männer“ die wir gewinnen konnten und die sich für die Belange unseres Markt Wallerstein begeistert einsetzen werden“, so Mai.

Die 16 Kandidaten stellten sich anschließend der Versammlung kurz vor. Die Nominierung der Gemeinderatskandidaten erfolgte einstimmig, hier in der Reihenfolge, in der sie auf der Liste stehen: Georg Stoller, Georg Mai, Thomas Schmidt, Gaby Greiner, Alexander Pusch, Veronika Stoller, Jonathan Heumader, Lena Lasser, Thomas Graf, Alexandra Braun-Höfner, Stefan Neumann, Brigitte Roser-Blaser, Patrick Zieher-Gerwald, Katharina Müller, Robert Meyer, Marion Schauer, 1. Ersatz: Raimund Stoller, 2. Ersatz: Karl Krieger. Abschließend verwies Mai noch auf die Wahl zum Kreistag und bat für die PWG-Kandidaten zu werben, auf der Wallerstein ebenfalls stark vertreten sei. (pm)

