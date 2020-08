vor 16 Min.

Polizei sucht Radfahrer nach Unfall in Nördlingen

An der Kreuzung der Augsburger Straße zur Kerschensteiner Straße kommt es zu einem Fahrradunfall. Nun sucht die Nördlinger Polizei nach einem der Beteiligten.

In Nördlingen ist es am Dienstagmorgen zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern gekommen. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Radfahrer um kurz nach 5 Uhr an der Kreuzung der Augsburger Straße zur Kerschensteiner Straße einen 39-Jährigen übersehen, als dieser mit seinem Rad am Straßenrand wartete. Bei einer anschließenden Kollision stießen die beiden Männer mit den Köpfen zusammen. Sie sollen laut Polizeiangaben noch am Unfallort miteinander gesprochen haben.

Ohne größere Verletzungen, aber auch ohne sich den Namen mit Anschrift des anderen zu notieren, soll schließlich jeder seine Fahrt fortgesetzt haben. Da es sich hier um einen sogenannten Wegeunfall handelt, bittet die Polizei, dass sich der unbekannte Radler auf dem Rennrad bei der Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 meldet. RN

Lesen Sie auch:

Themen folgen