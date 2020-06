vor 17 Min.

Radfahrer nach Unfall in Bopfingen schwer verletzt

Die Polizei berichtet von einem schweren Unfall in Bopfingen.

Der Mann wird in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall gekommen ist.

In Bopfingen ist am Donnerstagmorgen ein 29-jähriger Radfahrer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann gegen 6.30 Uhr auf der Riesstraße und geriet beim Abbiegen auf die Gegenfahrspur. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden 23-jährigen Audi-Fahrer zusammen, der den Unfall nicht mehr verhindern konnte. Der Sachschaden wird laut Polizeiangaben auf einige hundert Euro geschätzt. RN

