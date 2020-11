09:58 Uhr

Radfahrer stürzt und verletzt sich in Nördlingen

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Radfahrer ist es am Donnerstag in Nördlingen gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 45-jährige Autofahrerin gegen 13.30 Uhr von der Hofer Straße kommend in Richtung Wemdinger Straße. Sie wollte nach links abbiegen. Da dichter Verkehr herrschte, tastete sie sich langsam an die Kreuzung heran. Ein 45-jähriger Mann aus Nördlingen kam zu dieser Zeit mit seinem Fahrrad aus Richtung Stadtmitte und wollte in Richtung Hofer Straße links abbiegen. Als er die Autofahrerin sah, erschrak er laut Polizeiangaben und bremste zu stark ab. Er kam zu Fall und wurde dabei verletzt. Sachschaden entstand keiner. RN

